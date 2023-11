Endevo si espande e apre a Monaco

Benedetto Tonato









Endevo, advisory firm tra le più consolidate del territorio vicentino, annuncia l’apertura della sua prima sede oltreconfine, a Monaco. Agli uffici di Vicenza, Milano e Roma, si aggiunge questo nuovo avamposto che sarà dedicato in modo particolare alla fiscalità internazionale.



La nuova sede è in linea con gli obiettivi di crescita e i piani di sviluppo di Endevo, che ha affidato alla rete Endevo Net l’apertura di nuovi uffici, accrescendo da un lato le professionalità e dall’altro le giurisdizioni coinvolte per offrire, in questo caso, il pieno supporto in tema di fiscalità internazionale alle imprese familiari e alle famiglie imprenditoriali.



“Monaco non è solo un nuovo mercato ma un’opportunità per sviluppare una competenza molto importante per noi” dichiara Benedetto Tonato, Presidente di Endevo. “Il nostro modello di crescita anticipa le esigenze dei nostri clienti, come lo è, appunto, una maggiore attenzione alla fiscalità internazionale: una specializzazione molto peculiare, in grado di dare risposte puntuali a problemi complessi, che coinvolgono sistemi fiscali molto diversi da quello nazionale. E la presenza a Montecarlo è in quest’ottica un asset di grande valore per la nostra clientela”.



Il responsabile dell’ufficio di Monaco di Endevo Net è Gianluca Basso, dottore commercialista con una lunga esperienza nella consulenza ed assistenza amministrativa in materia di sviluppo e internazionalizzazione dei gruppi societari e di operazioni di investimento di carattere internazionale.