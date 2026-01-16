EQT Real Estate e Kryalos acquisiscono un portafoglio di immobili a uso logistico. Gli studi coinvolti

Beatrice Zilio, Alice Galizia, Andrea Tortora Della Corte, Domenico Fanuele

Legance ha assistito EQT Real Estate e Kryalos sgr nell’acquisizione di un portafoglio di immobili da uso logistico, costituito da 4 immobili situati in posizione strategica nei mercati chiave del Nord Italia.

Il team multidisciplinare è stato guidato da Andrea Tortora della Corte, con il coordinamento di Alice Galizia, affiancata da Ristela Prendi e Angela Maiuri per gli aspetti contrattuali e immobiliari, Alessandra Palatini e Francesco Castoldi, con il supporto di Beatrice Ramelli e Giulia Massimo per le tematiche amministrative; Francesca Carlesi, Edward Ruggeri, Martina Carrozzini e Gina Vassallo per gli aspetti di natura ambientale; Claudia Gregori, Riccardo Petrelli, Mirea Cacciatore e Melania Giorgio per quanto concerne gli aspetti fiscali, e Niccolò Trombetta, Alessia Benedetti, Nicola Azzariti e Anna Messina per tutto gli altri aspetti legati alla due diligence. Le attività banking dell’operazione sono state curate da Beatrice Zilio, con il supporto di Sofia Boffo e Ludovica Migliorini.

Legance ha inoltre agito in diretto coordinamento con il team legale di EQT gestito dal legale interno Mariemme Nassiri.

Lo studio legale internazionale White & Case ha assistito il venditore DeA Capital Real Estate SGR, con un team che ha incluso i partner Domenico Fanuele e Davide Cavazzana, insieme agli associate Francesco Speciale e Giorgio Hassan.

Tutti gli aspetti notarili dell’operazione sono stati curati dal Notaio Giovannella Condò, dello studio Milano Notai.