Equo compenso applicabile anche alla Pa, ma senza effetto retroattivo
La Corte di cassazione, con sentenza n. 29039 del 2025, chiarisce che il principio dell’equo compenso per gli avvocati è applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma solo per gli incarichi conferiti successivamente al 2017
Anche la pubblica amministrazione garantisce il principio dell’equo compenso per gli avvocati, ma solo per incarichi conferiti dopo l’entrata in vigore della legge nel 2017. La Corte di cassazione, con sentenza n. 29039 del 2025, ha chiarito che l’art. 13-bis della legge 247/2012 sull’equo compenso, in vigore dal 6 dicembre 2017, si applica unicamente ai contratti di patrocinio stipulati successivamente a tale data. Pertanto le convenzioni stipulate prima del 2017 non sono soggette alla disciplina...