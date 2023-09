Equo compenso in stallo, tempi lunghi per i parametri di Valeria Uva

Link utili Scheda: La legge sull'equo compenso alla prova del mercato Armando Montemarano Riviste

Equo compenso in vigore per 1,6 milioni di professionisti

Scaduti i termini per varare i primi valori di riferimento per le professioni non ordinistiche, da sciogliere il nodo dei pagamenti a sindaci e revisori. A rischio stop anche le gare di progettazione









Procede a rilento la messa a terra concreta dei principi della legge sull’equo compenso per i professionisti. A distanza di quattro mesi dal 20 maggio, data di entrata in vigore delle norme bandiera contenute nella legge 49/2023 di fatto sono davvero pochi i passi avanti per garantire ai professionisti una giusta remunerazione nei rapporti con i committenti forti e con la pubblica amministrazione. Finora infatti solo gli ingegneri hanno aggiornato il codice deontologico, inserendo le indicazioni ...