Errore giudiziario, nessun tetto al risarcimento: il danno va valutato a 360°

La Corte di cassazione, sentenza n. 16114 depositata oggi, ha accolto con rinvio il ricorso di un uomo che aveva perso tutto e si era ammalato dopo essere stato condannato ingiustamente per violenza sessuale

La fissazione di un tetto massimo non si attaglia al risarcimento del danno per l'errore giudiziario. Non siamo infatti nel terreno dell'ingiusta detenzione dove si può procedere con un calcolo aritmetico dei giorni in cui si è stati privati della libertà; nel caso della revisione del processo, con esito favorevole per il ricorrente, la valutazione va fatta a tutto tondo.

Lo dice l'articolo 643 del codice penale, laddove oltre a una "riparazione commisurata alla ...