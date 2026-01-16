Errore medico: condanna per omessa diagnosi e mancato trasporto in ospedale
Secondo la Corte di cassazione un intervento tempestivo avrebbe potuto evitare il decesso, e il nesso causale con la condotta omissiva è stato accertato con alta probabilità logica e supportato da evidenze scientifiche
Inammissibile il ricorso del medico imputato per reato di omessa diagnosi, mancato trasporto urgente in ospedale in ospedale e mancata esecuzione di un elettrocardiogramma (ECG) su un paziente che presentava sintomi evidenti di sindrome coronarica acuta poiché il nesso causale tra la condotta omissiva e il decesso del paziente è stato accertato con alta probabilità logica e supportato da evidenze scientifiche. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Quarta Sezione Penale, con la sentenza n. ...