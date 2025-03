Esaltare il design e la creatività: Pininfarina lancia la sua prima Academy

Pininfarina, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, è orgogliosa di annunciare l’esclusiva 3 X 3 X 3 Summer School: Advance design and DfMA in architecture. Questo programma immersivo offre un’opportunità unica a giovani architetti e aspiranti tali di imparare da esperti del settore di fama mondiale e di esplorare concetti di design all’avanguardia presso la sede dell’azienda a Torino, in Italia.

La Pininfarina Architecture Summer School è concepita per fornire ai partecipanti una visione completa del design architettonico contemporaneo. I partecipanti si cimenteranno in workshop, visite in loco e progetti collaborativi che enfatizzano i valori fondamentali di Pininfarina: bellezza senza tempo e tecnologia all’avanguardia per creare un impatto sociale positivo, culminando in una presentazione finale a esperti del settore.

Il corso esplorerà anche l’interconnessione tra il design automobilistico e quello architettonico, immergendo gli studenti nel ricco patrimonio dell’architettura di Torino e promuovendo le competenze in materia di concept design, definizione UX e coordinamento spaziale. Le due settimane saranno caratterizzate da numerose presentazioni da parte di relatori di spicco e da workshop pratici di design durante tutto il programma.

I partecipanti potranno lavorare con le più recenti tecnologie in uso nel settore dell’architettura, dalla progettazione parametrica e generativa alle tecniche AI-driven e agli strumenti VR/AR per l’esplorazione immersiva del design, attraverso workshop unici e dedicati; potranno acquisire informazioni sulla realizzazione di una varietà di progetti e sullo sviluppo di un concept unico e avranno accesso alle strutture produttive dell’azienda dove sarà possibile testare e prototipare soluzioni di design.

Questo corso unico nel suo genere si svolgerà nell’arco di due settimane, dal 14 al 26 luglio 2025. Le lezioni saranno in inglese e la partecipazione è limitata a 12 studenti.

L’obiettivo è quello di creare un’opportunità di apprendimento unica e di creare una rete di contatti con studenti di architettura di talento provenienti da tutto il mondo, creare legami duraturi e condividere la passione per il design con personalità affini.

Importanti aziende del settore delle costruzioni, come Ghella, Mered, e Manni Group hanno scelto di sostenere la Pininfarina Summer School assegnando borse di studio.

Questa iniziativa ha ricevuto anche il patrocinio di ADI e Fondazione dell’Architettura Torino.

Intraprendete un viaggio trasformativo nel design architettonico con Pininfarina.

Candidatevi ora per assicurarvi un posto in questo esclusivo programma estivo e dare forma al futuro dell’architettura.

Per maggiori informazioni e per candidarsi, visitate il sito web o contattate il team di ammissione all’indirizzo academy@pininfarina.it.