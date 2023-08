Esame avvocati: dal 3 ottobre le domande di Marina Crisafi

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







E' stato firmato dal guardasigilli Carlo Nordio il decreto ministeriale 2 agosto 2023 (pubblicato in GU serie concorsi ed esami n. 59 del 4 agosto) contenente il bando dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di avvocato per la sessione 2023. Due le prove previste, una scritta e una orale, tornando alle modalità di svolgimento antecedenti all'emergenza pandemica e domande da inoltrare a partire dal 3 ottobre prossimo.



Le due prove

La prova scritta si svolgerà nei diversi distretti...