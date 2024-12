Esame avvocato 2024, pronto l’abbinamento delle sedi

È stato pubblicato oggi sul sito del Ministero della Giustizia il verbale della Commissione dell’esame da avvocato, sessione per l’anno 2024 relativo alla procedura di sorteggio e abbinamento delle sedi di Corte d’Appello che si è tenuto lo scorso 15 novembre. Per quanto riguarda la Fascia “A”, per il secondo anno consecutivo, la Corte di appello di Milano è stata abbinata alla Corte di appello di Napoli; la Corte di appello di Roma alla Corte di appello di Milano e la Corte di appello di Napoli alla Corte di appello di Roma.

Tutti gli altri abbinamenti

La Commissione si è riunita nella Sala Loris D’Ambrosio di Via Arenula, anche con modalità da remoto, presenti il Prof. Avv. Alberto Stagno d’Alcontres Presidente; l’Avv. Giuseppe de Liguori Componente titolare; il Prof. Francesco Mezzanotte Componente titolare; l’Avv. Gaetano Morena Componente supplente; l’Avv. Domenico Magistro Componente supplente e la Prof.ssa Silvia Di Paolo Componente supplente.

Fascia “A”

la Corte di appello di MILANO abbinata alla Corte di appello di NAPOLI

la Corte di appello di ROMA abbinata alla Corte di appello di MILANO

la Corte di appello di NAPOLI abbinata alla Corte di appello di ROMA

Fascia “B”

la Corte di appello di BOLOGNA abbinata alla Corte di appello di VENEZIA

la Corte di appello di VENEZIA abbinata alla Corte di appello di BOLOGNA

Fascia “C”

la Corte di appello di CATANZARO abbinata alla Corte di appello di PALERMO

la Corte di appello di FIRENZE abbinata alla Corte di appello di CATANZARO

la Corte di appello di PALERMO abbinata alla Corte di appello di TORINO

la Corte di appello di TORINO abbinata alla Corte di appello di FIRENZE

Fascia “D”

Corte di appello di BARI abbinata alla Corte di appello di SALERNO

Corte di appello di BRESCIA abbinata alla Corte di appello di LECCE

Corte di appello di CATANIA abbinata alla Corte di appello di BARI

Corte di appello di LECCE abbinata alla Corte di appello di BRESCIA

Corte di appello di SALERNO abbinata alla Corte di appello di CATANIA

Fascia “E”

Corte di appello di CAGLIARI abbinata alla Corte di appello di L’AQUILA

Corte di appello di ANCONA abbinata alla Corte di appello di MESSINA

Corte di appello di GENOVA abbinata alla Corte di appello di ANCONA

Corte di appello di L’AQUILA abbinata alla Corte di appello di POTENZA

Corte di appello di MESSINA abbinata alla Corte di appello di PERUGIA

Corte di appello di PERUGIA abbinata alla Corte di appello di CAGLIARI

Corte di appello di POTENZA abbinata alla Corte di appello di GENOVA

Corte di appello di REGGIO CALABRIA abbinata alla Corte di appello di TRIESTE

Corte di appello di TRIESTE abbinata alla Corte di appello di REGGIO CALABRIA

Fascia “F”

Corte di appello di CALTANISSETTA abbinata alla Corte di appello di TRENTO

Corte di appello di CAMPOBASSO abbinata alla Corte di appello di CALTANISSETTA

Corte di appello di TRENTO abbinata alla Corte di appello di CAMPOBASSO