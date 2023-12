Esame d’avvocato 2023, sorteggiati gli abbinamenti

Milano abbinata a Napoli, Roma a Milano e Napoli a Roma. Il Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale degli Affari Interni ha pubblicato il verbale della Commissione Centrale per esame abilitazione professione forense – sessione 2023, con la comunicazione degli abbinamenti, per sorteggio, tra le sedi di Corte d’Appello per lo svolgimento delle prove previste dal decreto ministeriale 2 agosto 2023. L’esame scritto si terrà a partire dalle ore 9 del 12 dicembre.

Il sorteggio e il conseguente abbinamento avviene tra le sedi di Corte di Appello che presentano un numero di domande di partecipazione “tendenzialmente omogeneo”. A questo proposito sono state individuate cinque fasce: “A”: Corti di Appello di Roma, Napoli e Milano; “B”: Corti di Appello di Bologna, Catanzaro, Palermo e Venezia; “C”: Corti di Appello di Bari, Catania, Lecce, Torino, Salerno e Firenze “D”: Corti di Appello di Brescia, Genova, Ancona, Cagliari, L’Aquila, Messina e Reggio Calabria; “E”: Corti di Appello di Caltanissetta, Campobasso, Perugia, Potenza, Trento e Trieste.

Di seguito l’elenco delle sedi sorteggiate in abbinamento:

Fascia “A”

la Corte di appello di MILANO abbinata alla Corte di appello di NAPOLI

la Corte di appello di ROMA abbinata alla Corte di appello di MILANO

la Corte di appello di NAPOLI abbinata alla Corte di appello di ROMA

Fascia “B”.

la Corte di appello di BOLOGNA abbinata alla Corte di appello di PALERMO

la Corte di appello di PALERMO abbinata alla Corte di appello di CATANZARO

la Corte di appello di CATANZARO abbinata alla Corte di appello di VENEZIA

la Corte di appello di VENEZIA abbinata alla Corte di appello di BOLOGNA

Fascia “C”.

la Corte di appello di CATANIA abbinata alla Corte di appello di TORINO

la Corte di appello di LECCE abbinata alla Corte di appello di FIRENZE

la Corte di appello di FIRENZE abbinata alla Corte di appello di SALERNO

la Corte di appello di SALERNO abbinata alla Corte di appello di BARI

la Corte di appello di BARI abbinata alla Corte di appello di CATANIA

la Corte di appello di TORINO abbinata alla Corte di appello di LECCE

Fascia “D”.

Corte di appello di ANCONA abbinata alla Corte di appello di REGGIO CALABRIA

Corte di appello di MESSINA abbinata alla Corte di appello di CAGLIARI

Corte di appello di REGGIO CALABRIA abbinata alla Corte di appello di GENOVA

Corte di appello di BRESCIA abbinata alla Corte di appello di ANCONA

Corte di appello di CAGLIARI abbinata alla Corte di appello di MESSINA

Corte di appello di L’AQUILA abbinata alla Corte di appello di BRESCIA

Corte di appello di GENOVA abbinata alla Corte di appello di L’AQUILA

Fascia “E”.

Corte di appello di POTENZA abbinata alla Corte di appello di CALTANISSETTA

Corte di appello di TRIESTE abbinata alla Corte di appello di TRENTO

Corte di appello di PERUGIA abbinata alla Corte di appello di CAMPOBASSO

Corte di appello di TRENTO abbinata alla Corte di appello di PERUGIA

Corte di appello di CALTANISSETTA abbinata alla Corte di appello di TRIESTE

Corte di appello di CAMPOBASSO abbinata alla Corte di appello di POTENZA

Le Commissioni

Con il decreto dell’8 novembre scorso invece sono state nominate tutte le commissioni. I componenti di quella centrale sono Presidente avv. Leonardo Salvemini dell’Ordine di Milano; componenti titolari: Ottavio Picozzi Magistrato ordinario che ha conseguito la VII valutazione di professionalità del Tribunale di Roma, avv. Rosario Calì Ordine di Palermo, avv. Anselmo Torchia Ordine di Catanzaro, Ulisse Corea Professore associato Università degli Studi Tor Vergata di Roma Dipartimento di giurisprudenza. Vice presidente avv. Lia Simonetti Ordine di Velletri.



Sono invece componenti supplenti: Guido Marcelli Magistrato ordinario che ha conseguito la VII valutazione di professionalità del Tribunale di Roma, avv. Domenicantonio Siniscalchi Ordine di Nocera Inferiore, avv. Paolo Paladino, Ordine di Marsala, dott. Gianpiero Mancinetti Ricercatore Università degli Studi Tor Vergata di Roma Dipartimento di giurisprudenza. Segretario Titolare: dott.ssa Vera Scalzo funzionario giudiziario. Segretario Supplente. dott.ssa Marina Piccioni funzionario giudiziario