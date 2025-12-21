Esdebitazione, niente tasse anche sui vecchi stralci

Con l’articolo 8 del Dlgs 4 dicembre 2025, n. 186, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre, il legislatore ha chiarito che sono detassate anche le sopravvenienze attive da esdebitazione conseguite dalle imprese in crisi che fanno ricorso ai nuovi istituti introdotti nell’ordinamento dal Codice della crisi: il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, il concordato minore e il Pro, cioè il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (si veda anche l’articolo...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi