Esdebitazione, niente tasse anche sui vecchi stralci
Il Dlgs 186/2025 include le sopravvenienze attive sorte dagli iter del Codice
Con l’articolo 8 del Dlgs 4 dicembre 2025, n. 186, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre, il legislatore ha chiarito che sono detassate anche le sopravvenienze attive da esdebitazione conseguite dalle imprese in crisi che fanno ricorso ai nuovi istituti introdotti nell’ordinamento dal Codice della crisi: il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, il concordato minore e il Pro, cioè il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (si veda anche l’articolo...