Esecuzione: se una sentenza ridetermina l’entità del credito solo da questo momento decorrono gli interessi
Il riconoscimento degli interessi solo a decorrere dalla pronuncia è da ritenere corretto, essendo quello il momento in cui il credito è stato accertato nell’an e nel quantum
In presenza di un titolo esecutivo giudiziale, se una sentenza ridetermina l’entità del credito azionato in via monitoria, la decorrenza degli interessi coincide esclusivamente dal momento della pronuncia. La Cassazione (ordinanza n. 31340/25) a tal proposito ha enunciato il principio di diritto secondo cui “In caso di revoca del decreto ingiuntivo in ragione della riduzione della pretesa creditoria azionata in via monitoria, in difetto di elementi su di una diversa epoca di conseguimento della liquidità...