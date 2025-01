Espropriazione, gli interessi decorrono dal giorno del decreto di occupazione

Gli interessi dovuti sulla indennità di occupazione legittima, in quanto diretti a compensare il proprietario della mancata disponibilità dei frutti che avrebbe percepito periodicamente, decorrono dalla scadenza di ciascuna annualità, a partire dal giorno in cui è emesso il decreto di occupazione, e non dalla data di cessazione della occupazione legittima. Lo precisa la Sezione I della Cassazione con l’ordinanza 6 novembre 2024 n. 28507.

I precedenti

Ricordate in motivazione, nella pronunzia...