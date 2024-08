Estensione della partnership di CVC con Multiversity, gli studi coinvolti

Cristiano Tommasi, Stefano Sennhauser, Laura Li Donni, Marco Carrieri

Londra e Milano – A&O Shearman con un team di leveraged finance cross-border ha assistito CVC, tra i principali gestori di fondi a livello globale specializzato in private equity, in relazione al finanziamento relativo all’estensione della sua partnership con Multiversity attraverso un fondo di continuità gestito da CVC. Il pool di istituti finanziari che hanno garantito il finanziamento è stato assistito da Linklaters.

Il finanziamento è consistito nell’emissione di 1,1 miliardi di euro di nuove note senior garantite e di 765 milioni di euro di note senior garantite esistenti, e nella costituzione di una revolving credit facility per un ammontare di 194,5 milioni di euro.

In Italia, il team di A&O Shearman è stato guidato dai partner Stefano Sennhauser e Cristiano Tommasi, coadiuvati dagli associates Fabio Gregoris, Edoardo Brugnoli e Gianmarco Volino, con il counsel Tax Elia Ferdinando Clarizia.

Il team di A&O Shearman a Londra è stato guidato dal partner di leveraged finance e responsabile del settore private equity (Europa) Neil Sinha, dal partner high yield John Kicken e dal partner di leveraged finance Nick Hallam insieme alle lead associates Sampada Bannurmath e Susie Emmanuel, supportati dagli associates Giacomo Geronico Orlandi, Jack Cameron, Elizabeth Athanassios, Baxter Schooley, Connor Anear, Valerio Di Mascio, Chan Sriram e dal trainee Rananjay Singh-Rathore.

Il team di A&O Shearman in Lussemburgo ha visto coinvolti il partner Pierre Schleimer, il counsel Francois Guillaume De Liedekerke e l’associate Arnaldo Mitola in relazione agli aspetti finance, e il partner Fabian Beullekens il counsel Pol Theisen, il senior legal adviser Khalil Boudhina e l’associate Anne Claire Della Porta in relazione agli aspetti corporate.

Linklaters ha assistito i sottoscrittori iniziali dei titoli obbligazionari e le banche del finanziamento revolving con un team cross-border che ha visto coinvolti gli uffici di Milano, Londra e Lussemburgo, con un team coordinato dai partner Alexander Naidenov e Rohan Saha dell’ufficio di Londra e dal partner Diego Esposito e dal counsel Marco Carrieri, dell’ufficio di Milano, supportati, per i profili high yield, dal managing associate David Adler e dall’associate Victoria Dodev dell’ufficio di Londra e, per i profili leveraged finance, dall’associate Giulia Oradei e dalle trainees Asia Racines Carugo e Khadija Bouya dell’ufficio di Milano. Linklaters inoltre ha fornito assistenza ai finanziatori per i profili fiscali, con un team guidato dal partner Roberto Egori coadiuvato dal counsel Fabio Balza e dalla managing associate Eugenia Severino, dell’ufficio di Milano. I profili di diritto lussemburghese sono infine stati seguiti dal partner Nicki Kayser coadiuvato dal senior managing associate Thibaud Muller e dalla associate Ana Fisticanu, dell’ufficio del Lussemburgo.

Nell’operazione, Legance ha assistito CVC in relazione agli aspetti corporate dell’estensione della partnership con un team guidato dal senior partner Filippo Troisi con la partner Laura Li Donni, la senior associate Isabella Antolini e gli associate Arianna Benvenuti, Nicolò Amato ed Emanuele Calì.