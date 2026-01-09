Esterovestizione societaria: conta il luogo delle decisioni o l’effettività dell’attività economica?

LA QUESTIONE Quando può ritenersi esterovestita una società formalmente residente all’estero ai sensi dell’art. 73, comma 3, TUIR, e in che misura la provenienza dall’Italia di impulsi gestionali o direttivi, nonché le intercettazioni acquisite in sede penale, possono essere utilizzate nel processo tributario per dimostrare la residenza fiscale italiana dell’ente?

La cornice normativa: l’art. 73 TUIR nella formulazione vigente ratione temporis e le linee evolutive

Nella vicenda esaminata dalla sentenza n. 34951/2025 della Corte di cassazione, relativa alle annualità 2004-2009, trova applicazione l’art. 73, comma 3, del TUIR nella formulazione vigente ratione temporis. La norma individua la residenza fiscale delle società sulla base di tre criteri di collegamento - sede legale, sede dell’amministrazione e oggetto principale - tra loro paritetici e alternativi, nel senso che è sufficiente la ricorrenza di uno solo di essi, per la maggior parte del periodo d’...