Ventiquattrore AvvocatoApprofondimento

Esterovestizione societaria: conta il luogo delle decisioni o l’effettività dell’attività economica?

di Giancarlo Marzo e Jennifer Fuccella

Guida al Diritto

LA QUESTIONE

Quando può ritenersi esterovestita una società formalmente residente all’estero ai sensi dell’art. 73, comma 3, TUIR, e in che misura la provenienza dall’Italia di impulsi gestionali o direttivi, nonché le intercettazioni acquisite in sede penale, possono essere utilizzate nel processo tributario per dimostrare la residenza fiscale italiana dell’ente?

La cornice normativa: l’art. 73 TUIR nella formulazione vigente ratione temporis e le linee evolutive

Nella vicenda esaminata dalla sentenza n. 34951/2025 della Corte di cassazione, relativa alle annualità 2004-2009, trova applicazione l’art. 73, comma 3, del TUIR nella formulazione vigente ratione temporis. La norma individua la residenza fiscale delle società sulla base di tre criteri di collegamento - sede legale, sede dell’amministrazione e oggetto principale - tra loro paritetici e alternativi, nel senso che è sufficiente la ricorrenza di uno solo di essi, per la maggior parte del periodo d’...

Guida al Diritto

Argomenti

I punti chiave

  1. La cornice normativa: l’art. 73 TUIR nella formulazione vigente ratione temporis e le linee evolutive
  2. Cassazione civ., Sez. V, 31 dicembre 2025, n. 34951
  3. Intercettazioni nel processo tributario
  4. Il motivo relativo alla sentenza penale
  5. Conclusioni e osservazioni finali
  6. la PRATICA
  7. la SELEZIONE GIURISPRUDENZIALE

Gli ultimi contenuti di Guida al Diritto