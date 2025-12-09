Estinzione dei reati contravvenzionali in materia di sicurezza sul lavoro
Lavoro - Prevenzione infortuni - Contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene sul lavoro - Estinzione della violazione - Condizioni.
In tema di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro, è previsto un peculiare regime di estinzione delle contravvenzioni, regolato dall’art. 24 del D.Lgs. n. 758 del 1994. Esso si realizza attraverso due fasi; una prima prevede l’adempimento delle prescrizioni che l’organo di vigilanza, il quale abbia riscontrato la sussistenza delle violazioni alla normativa...
Confisca allargata: il requisito della “sproporzione” patrimoniale e la prova della provenienza lecita dei beni
a cura della Redazione Diritto
Azione di petizione ereditaria e detenzione del bene
a cura della Redazione Diritto
Decreto 231: illegittima la declaratoria di carenza d’interesse all’appello cautelare per misure interdittive scadute
a cura della Redazione Diritto
Lesione del principio del neminem laedere e relativa responsabilità della PA
a cura della Redazione Diritto