Estinzione dei reati contravvenzionali in materia di sicurezza sul lavoro

Lavoro - Prevenzione infortuni - Contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene sul lavoro - Estinzione della violazione - Condizioni.

In tema di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro, è previsto un peculiare regime di estinzione delle contravvenzioni, regolato dall’art. 24 del D.Lgs. n. 758 del 1994. Esso si realizza attraverso due fasi; una prima prevede l’adempimento delle prescrizioni che l’organo di vigilanza, il quale abbia riscontrato la sussistenza delle violazioni alla normativa...