Ethicsport® si unisce a ostrovit: tutti gli advisor

OstroVit, società di diritto polacco leader nella produzione e distribuzione di integratori alimentari, entra nel capitale sociale di ES Italia S.r.l., società attiva nel medesimo segmento di mercato e riconosciuta principalmente per la commercializzazione di prodotti a marchio “EthicSport®”.

La sinergia tra OstroVit ed EthicSport® consentirà ad ES Italia S.r.l. di consolidare il percorso di crescita ed espansione nel mercato nazionale ed internazionale della nutrizione sportiva.

Pirola Pennuto Zei & Associati, affiancata alla Firm polacca Crido, ha assistito l’acquirente in relazione a tutti gli aspetti legali e fiscali dell’operazione, nell’ambito dell’attività di due diligence e nella fase di finalizzazione dei testi contrattuali, con un team guidato dall’Equity Partner Massimo Di Terlizzi coadiuvato dall’Associate Partner Graziana Toscano.

I soci di ES Italia S.r.l. sono stati supportati da BF & Company, in qualità di financial advisor esclusivo, per tutte le questioni valutative e negoziali e per il coordinamento del processo di due diligence, con un team composto da Alessandro Zanatta (Vice President) e Gianmarco Barbini (Junior Analyst); gli aspetti contrattuali sono stati curati dallo studio Portolano Cavallo, con un team composto dal partner Gianpaolo Scandone, dall’associate Ginevra Sforza e dagli associate Tabita Costantino, Lorenzo Giampaolo Arrigoni e Giorgio Nardone.