Eurazeo annuncia l’acquisizione di Aquardens: BonelliErede e Fratta Pasini e Associati gli advisor

Alessandro Balp

BonelliErede ha assistito Eurazeo nell’acquisizione di una partecipazione di maggioranza di Aquardens, il principale operatore italiano nel settore dei parchi termali, con sede a Verona. I venditori sono stati assistiti da Fratta Pasini e Associati.

L’operazione rappresenta il primo investimento del fondo EZORE di Eurazeo, lanciato a dicembre 2024 e focalizzato su asset immobiliari operativi in Europa.

L’accordo prevede altresì il reinvestimento da parte del management esistente di Aquardens, con l’obiettivo di supportare, al fianco di Eurazeo, la crescita della società e l’espansione del parco termale. Tra gli obiettivi dell’investimento anche la decarbonizzazione del sito, la gestione sostenibile delle acque e il miglioramento dei suoi standard in materia sociale e di governance, in linea con gli obiettivi ESG “O+” di Eurazeo.

BonelliErede ha agito al fianco di Eurazeo con un team coordinato dal partner Alessandro Balp, leader del Focus Team Real Estate, e composto, per gli aspetti corporate e real estate, dal senior associate Giancarlo Maniglio e dagli associate Giovanni Bona Galvagno, Sara Sardella e Giovanni Tuorto. I profili fiscali sono stati seguiti dal partner Stefano Brunello Dormal, dal senior counsel Christoff Filippo Cordiali e dagli associate Luciano Chirico e Giuseppe Lo Presti; il partner Vittorio Pomarici, la senior associate Alessia Varesi e l’associate Elena Serafini hanno curato gli aspetti labour; la partner Emanuela Da Rin, il managing associate Federico Cocito e l’associate Marta Mastroeni hanno agito per gli aspetti di diritto bancario. La partner Anna Di Vilio ha seguito i profili regolamentari dell’operazione e il partner Luca Perfetti, il managing associate Antonio Giulio Carbonara e la senior associate Marina Roma gli aspetti di diritto amministrativo. Per le attività di due diligence BonelliErede si è avvalso del team di Transaction Services di belab guidato dal managing director Michel Miccoli e coordinato dal legal advisor Andrea Terrieri.

Fratta Pasini e Associati ha assistito gli azionisti venditori con un team composto da Carlo Fratta Pasini, Marco Spezie e Matteo Salvatore; il partner Giovanni Vanti ha seguito gli aspetti di diritto amministrativo.