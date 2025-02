Eversheds Sutherland con Serroplast nell’acquisizione di Plastik Advanced

Alessandro Vischi, Luigi Scrosati

Eversheds Sutherland, con un team guidato dal partner Alessandro Vischi e composto dal senior associate Giovan Battista Biondo e dai trainee Giovanni Accomanno e Francesca Schiavone per gli aspetti societari e parasociali ha assistito Magel S.r.l. (“Serroplast”), società detenuta da DeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A. e dalla famiglia Borracci, nella strutturazione, documentazione e completa esecuzione della complessiva operazione di acquisizione del 100% delle quote di Plastik Advanced S.r.l., società operante nel settore della produzione di copertura per uva da tavola e per piccoli frutti in Italia. Eversheds ha agito con un team multi-practice composto dalla partner Valentina Pomares e dalla senior associate Simona Carlini per gli aspetti giuslavoristici, dall’Of Counsel Anna Maria Stein e dal trainee Umberto Galante per gli aspetti di IP, nonché dal partner Massimo Maioletti e dall’associate Edoardo Coia per gli aspetti di Privacy.

L’operazione mira a consolidare ed espandere la presenza del gruppo Magel nel mercato di riferimento, introducendo i sistemi di copertura in nuovi segmenti di mercato.

Lo Studio BC&, con un team guidato dal partner Franco Battaglia e composto dal senior associate Alberto Nava, ha assistito Magel in relazione agli aspetti fiscali di strutturazione ed esecuzione dell’operazione oltre che alla financial ed alla tax due diligence.

Cluster Legal Engineering, con i partner Luigi Scrosati, Annalisa Lo Porto e Chiara Maio supportati dalla trainee Martina Spolverino, ha assistito i venditori nella negoziazione e redazione dei contratti in relazione a tutti gli aspetti legali riguardanti l’operazione di vendita, mentre gli aspetti finanziari e fiscali sono stati curati dal CFO della società Luca Spada in collaborazione con Luca Marinelli dello studio Marinelli&Co.