Execus S.p.A.: modifiche in consiglio di amministrazione e redistribuzione delle deleghe

Execus S.p.A. (“Execus” o la “Società”), PMI innovativa quotata su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A., a capo dell’omonimo gruppo (“Gruppo”) operante nei settori del digital marketing, dell’Ad-tech e del social selling, rende noto di aver ricevuto in data odierna con effetto immediato le dimissioni di Lorenzo Lomartire dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di aver provveduto alla cooptazione di Giorgio Spina, come nuovo membro del Consiglio di Amministrazione.

Le dimissioni di Lorenzo Lomartire, che ricopriva un ruolo non esecutivo, sono motivate dalla opportunità per lo stesso di ricoprire un nuovo ruolo operativo all’interno del Gruppo.

Lorenzo Lomartire, titolare alla data odierna di n. 284.075 azioni, pari al 4,16% del capitale sociale, rimane parte del patto parasociale che include gli azionisti North Investment SA, Gianni Adamoli ed Eurofiduciaria S.r.l. e che, dunque, assicura una continuità e una stabilità nell’indirizzo strategico e operativo del Gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione ha affidato al consigliere Gianni Adamoli la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed ha provveduto alla redistribuzione delle deleghe in seno al consiglio, nominando Giorgio Spina, quale nuovo Amministratore Delegato della Società al fianco di Andrea Stecconi con pari deleghe. Il Consiglio ha conferito alcuni poteri, inoltre, al Presidente Adamoli e al consigliere Bonabello, coerenti con il rispettivo ruolo dagli stessi ricoperto nella Società di Presidente e di CFO.

La Società esprime sincero apprezzamento per il contributo di Lorenzo Lomartire durante il suo mandato e accoglie con fiducia l’arrivo di Giorgio Spina nel Consiglio di Amministrazione, quale co-amministratore delegato ritenendo che lo stesso possa apportare un importante contributo alla governance della società soprattutto sotto il profilo commerciale e di business, forte della sua esperienza nel settore di riferimento di operatività del Gruppo.

Il neo Amministratore Delegato Giorgio Spina si è così espresso a seguito della nomina: «Sono entusiasta di entrare nel CdA di Execus come Amministratore Delegato, affiancando un management di grande valore in un progetto di crescita ambizioso e concreto. Il nostro obiettivo è chiaro: rafforzare il posizionamento di Execus come partner strategico per PMI e grandi imprese, attraverso soluzioni marketing e sales evolute, integrate e orientate a risultati misurabili.

La crescita sarà basata su acquisizioni strategiche mirate e uno sviluppo organico centrato sull’eccellenza operativa. Puntiamo su una rete esclusiva di professionisti altamente qualificati, scelti per la loro capacità di generare valore e costruire relazioni autentiche, il cui numero non crescerà seguendo le mode del momento, ma il cui valore aumenterà costantemente in termini di produttività e competenze.

L’intelligenza artificiale, già integrata e nativa nei nostri servizi, ci consentirà di offrire performance scalabili e misurabili. Il futuro di Execus è ricco di opportunità e siamo pronti, come team, a coglierle con determinazione e passione»