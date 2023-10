EY nell’acquisizione di VR group









EY ha agito al fianco di Teak Capital e Tangor Capital, family offices portoghesi, nell’acquisizione del Gruppo Vetrerie Riunite, comprendente Vetrerie Riunite e Borromini.



EY ha supportato i fondi portoghesi nella fase di due diligence e in alcuni aspetti contrattuali con un team composto per la parte finanziaria dalla partner Luciana Sist e dal manager Federico Stocco.



Lo studio legale e tributario di EY è intervenuto per la parte fiscale con il partner Stefano Brunello e la manager Jenny Pellizzari, per la parte legale con il partner Giuliano Zanchi e la manager Valentina Longo e per i profili HR Payroll con la partner Juljana Xhafa e il manager Domenico Pietro Iercitano. I profili legali di diritto cinese sono stati seguiti dal China Desk dello studio legale e tributario di EY, coordinato dalla partner Alessia Pastori, insieme al manager Zhuoqun Wang.



Per la parte di due diligence ambientale EY ha agito con un team composto dal partner Enrico Perego e dal senior manager Gabriele Latini.



EY ha inoltre assistito Sun European Partners nella fase di due diligence, con un team composto dal partner Valeria Cinelli e dalla manager Alessandra Panaino per la parte finanziaria, dal partner Quirino Imbimbo, dal senior manager Gianmarco Metrangolo e dal manager Fabio Azimonti per la parte fiscale.