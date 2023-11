EY SLT nella doppia omologa dei concordati sti ed exit one con Cram Down

Francesco Marotta









Lo Studio Legale e Tributario di EY, con un team guidato dal partner Francesco Marotta (nella foto) e formato dalle manager Annalinda Costanzo e Federica Sidoti, con gli avv.ti Lorenzo Parroni, Michele Miraglia e Serena Mangiapelo, ha condotto in porto le complesse procedure parallele dei concordati STI ed EXIT ONE.



Il Tribunale di Roma, infatti, prima con decreto emesso il 7 giugno 2023 ha omologato il concordato STI e, successivamente, con decreto emesso il 19 luglio 2023 ha omologato il concordato Exit One, applicando in entrambi i casi l’istituto del c.d. cram down previsto dall’art. 180 Legge Fallimentare che consente l’omologa - a determinate condizioni - in caso di voto negativo o voto non espresso dell’Agenzia delle Entrate.



L’esposizione debitoria delle due società superava gli 80 milioni di euro, 50 dei quali verso l’Erario.



Decisiva è stata la prova della convenienza della continuità rispetto alla prospettiva liquidatoria, che il team legale guidato dall’avv. Marotta ho fornito sulla base dei piani concordatari di STI e di Exit One, elaborati dai Dott.ri Andrea Petrollo, Paolo Serva e Carlo Angelini, ed entrambi attestati dal Prof. Salvatore Sarcone e dal Prof. Eugenio D’Amico (per i profili relativi all’attività 160 L.F.).



Il Tribunale di Roma, nei due provvedimenti ha precisato sia la centralità dell’assunto della convenienza della continuità sia l’ambito della competenza dell’Organo Giurisdizionale che non può spingersi a valutare l’alea dell’esecuzione del concordato proprio perché la stessa è insita in ogni prospettiva contrattuale, ivi inclusa quella concordataria.



I provvedimenti hanno anche delineato i compiti di generale vigilanza affidati ai Commissari Giudiziali, Prof. Giuseppe Sancetta, per STI e Prof. Vincenzo De Sensi per Exit One, nominando in STI come Liquidatrice Giudiziale, per gli asset no-core, l’ avv. Barbara Pannuti.