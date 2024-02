EY SLT e Linklaters nell’acquisizione di Dierre group da parte di alto partners SGR

Renato Giallombardo, Spagna, Pietro Belloni

Lo studio legale e tributario di EY ha agito al fianco di Alto Partners SGR che – attraverso il fondo Alto Capital V – ha acquisito l’intera partecipazione detenuta in Dierre Group da NB Aurora e dal Cav. Giuseppe Rubbiani, fondatore di Dierre Group, entrambi assistiti da Linklaters.

Dierre Group è attiva in Italia nella progettazione, produzione e commercializzazione di protezioni e componenti tecnologicamente avanzate e ad alto impatto estetico per l’automazione industriale con una base clienti ampia e diversificata che include i maggiori produttori italiani nel settore dell’industrial automation.

L’operazione rappresenta il secondo investimento del Fondo Alto Capital V e conferma l’attenzione di Alto Partners verso iniziative impact e sostenibili. NB Aurora, a conferma dell’impegno verso Dierre Group, reinvestirà una parte dei proventi rivenienti dalla cessione, rimanendo azionista di minoranza. Anche il fondatore Giuseppe Rubbiani reinvestirà in Dierre Group con una quota significativa di minoranza, insieme ad altri manager della società.

Lo studio legale e tributario di EY ha agito con un team multidisciplinare composto, per gli aspetti di natura legale e contrattuale, dal partner Renato Giallombardo (nella foto) e dal senior manager Luca Spagna (nella foto) e dal senior Gabriele Cianfanelli; per gli aspetti di natura giuslavoristica, dalla senior manager Irene Blanco e dalle senior Martina Cesarini e Silvia Colasanti; per i profili di privacy, dal senior manager Emanuele Petrilli e dai senior Giacomo Azzolini e Vincenzo Terracciano; per i profili IP dal senior manager Iacopo Pietro Cimino; per i profili di compliance 231 dal senior Pierpaolo Guglielmi.

Linklaters ha assistito NB Aurora e Gierre Immobiliare, holding personale di Giuseppe Rubbiani, per tutti gli aspetti legali dell’operazione, in particolare relativi alla cessione delle partecipazioni detenute in Dierre Group, alla messa a punto del reinvestimento e ai rapporti con il nuovo azionista di maggioranza Alto Partners, con un team composto dal partner Pietro Belloni (nella foto), dall’associate Andrea Serena e dalla trainee Cecilia Pelosi. Per i profili antitrust, è stato coinvolto il partner Lucio d’Amario, con il supporto del managing associate Matteo Farneti e dell’associate Gaia Bozzolan. Per i profili di diritto lussemburghese collegati al reinvestimento dei fondi gestiti da NB Aurora, ha prestato assistenza Linklaters Luxembourg con il coinvolgimento di un team composto dal partner Nicolas Gauzès e dall’associate Nathalie Zurel. Federica Barbero, head of employment di Linklaters Italy, ha assistito il Cav. Rubbiani per gli accordi aventi ad oggetto il suo ruolo di amministratore delegato di Dierre Group.

Gli altri advisor coinvolti per NB Aurora e Gierre Immobiliare includono Lincoln International, PwC, Spada Partners e Pincelli & Associati. Alto Partners SGR è stata, invece, assistita per le due diligence tecniche da GoetzPartners, Athena Audit e ERM. Marsh ha agito in qualità di broker assicurativo per la polizza W&I.