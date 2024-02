EY SLT al fianco di Compagnie des Ciments Belges CCB ed ELECTRABEL SA nella negoziazione e nella firma di un contratto di acquisto di energia elettrica a lungo termine

Mattia Riccardo Petrillo

Lo studio legale e tributario di EY ha assistito Compagnie des Ciments Belges CCB e Electrabel SA nella negoziazione e firma di un contratto di acquisto di energia a lungo termine.

La transazione garantirà a CCB - società belga specializzata nella produzione e distribuzione di cemento, inerti e calcestruzzo preconfezionato - l’energia rinnovabile per il suo cementificio situato a Gaurain-Ramecroix, in Belgio, che sarà prodotta da Electrabel - parte del Gruppo Engie - da un parco eolico off shore situato nel Mare del Nord belga, con una capacità totale di circa 147 MW. Questa iniziativa strategica per CCB è parte integrante della roadmap di sostenibilità complessiva per indirizzare la transizione verde delle sue attività nel settore del cemento.

CCB, coordinata per tutta la durata dell’operazione dagli uffici acquisti e legali interni, si è avvalsa dell’assistenza di EY Studio Legale Tributario per gli aspetti legali e contrattuali dell’intera transazione, che ha agito con il team Energy and Efficiency guidato da Mattia Riccardo Petrillo, partner leader del dipartimento, coadiuvato da Anna Chiara Bifulco, senior associate.

Electrabel è stata invece assistita durante l’operazione da Paco Vereycken - Head of Power Origination and Structuring NWE, Stephane Pirotte - Head of European Sales & Origination - ENGIE Global Markets e Cristina Rodriguez Iglesias - Legal Counsel.