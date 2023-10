EY SLT, nuova cartolarizzazione di crediti verso la PA

Carlo Lichino









Lo studio legale e tributario di EY ha prestato assistenza per tutti gli aspetti legali al gruppo Self Business Group (SBG) nell’origination, strutturazione e finanziamento di una cartolarizzazione di più portafogli di crediti verso la Pubblica Amministrazione per un valore nominale di circa Euro 12 milioni.



La cartolarizzazione ha riguardato crediti vantati dalle imprese private nei confronti delle Prefetture maturati in relazione alla prestazione di servizi di custodia giudiziaria di veicoli il cui processo di recupero dei crediti è fondato sulle recenti disposizioni di cui al decreto emanato dal Ministero dell’interno in data 25 febbraio 2021 (sulla base di quanto già contenuto nell’art. 215-bis del Codice della Strada, Decreto Legislativo n. 285/1992). L’acquisto dei crediti è stato finanziato dalla società veicolo Sofia SPV S.r.l. mediante l’emissione di titoli partly paid a ricorso limitato sottoscritti da un club di investitori qualificati.



Lo studio legale e tributario di EY ha agito con un team coordinato dal partner Carlo Lichino (in foto), responsabile del dipartimento di cartolarizzazione & finanza strutturata, coadiuvato dalla senior Zigrida Alushaj e da Benedetta Bettiol.



Centotrenta Servicing S.p.A. ha prestato i servizi di Corporate Servicer, Calculation Agent e Master Servicer e Banca del Fucino S.p.A. quelli di Account Bank e Paying Agent della cartolarizzazione. Tale operazione rappresenta una delle prime strutture su questa tipologia di crediti verso la PA.