EY Studio Legale Tributario: Marco Magenta è il nuovo managing partner

Marco Magenta

EY ha nominato Marco Magenta come nuovo Tax & Law Managing Partner in Italia, a far data 10 maggio 2024.

L’area Tax & Law di EY in Italia conta più di 900 professionisti in 9 sedi e fornisce assistenza a clienti italiani e internazionali su tutti gli aspetti fiscali e legali connessi alla loro attività di impresa.

Marco Magenta è entrato in EY nel 1995, Partner dal 2007, oggi ricopre la carica di Presidente di EY Studio Legale Tributario e COO di EY Italia. Durante la sua carriera ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nell’area Mediterranea (Italia, Spagna e Portogallo) fino al ruolo di Operations Leader nel 2019 e Italy Tax & Law Managing Partner dal 2016 al 2019. Magenta, 55 anni, è laureato in Economia presso l’Università Bocconi di Milano. Negli anni ha maturato esperienze significative nella consulenza fiscale affiancando aziende italiane e multinazionali in diversi settori, tra cui consumer products e retail, moda, life science, media e telecomunicazioni, industrial products e automotive.

“Sono orgoglioso di essere alla guida del primo studio legale e fiscale italiano per fatturato. La nostra ambizione è continuare a crescere ed affrontare con successo le innumerevoli sfide che la professione fiscale e legale ha di fronte a sé, in questa fase di rapida evoluzione economica e tecnologica, continuando a creare valore per i nostri clienti e le comunità in cui operiamo in coerenza con il nostro purpose Building a better working world” – commenta Marco Magenta.

Magenta subentra a Stefania Radoccia che ha ricoperto il ruolo da luglio 2019.