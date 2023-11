EY vince con TSM nel cautelare previsto dal codice della crisi di impresa

Lo studio legale e tributario di EY con un team coordinato dal partner Francesco Marotta (nella foto) e formato dalle manager Annalinda Costanzo e Federica Sidoti, insieme all’avv. Ferdinando Silvestre, ha ottenuto dal Tribunale di Brindisi l’ordine al rilascio del Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in favore di TSM, società con oltre 50 anni di esperienza nel settore industriale e aeronautico che gestisce importanti commesse per clienti di prestigio nazionale e internazionale.



Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale in accoglimento dell’istanza presentata dalla società ai sensi dell’art. 54 del Nuovo Codice della Crisi di Impresa. Si tratta di uno dei primi esempi di provvedimenti di urgenza emessi a protezione del percorso di adozione di uno strumento di protezione della crisi, nel caso di specie un accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell’articolo 57 CCII.



Il provvedimento inaugura un settore dei cautelari dedicato specificamente alla soluzione delle crisi di impresa, che sicuramente renderà più efficaci i percorsi ideati per il risanamento.