Fabio Ciani per la nascita del Gruppo Carelli

Fabio Ciani

L’avv. tributarista Fabio Ciani, Founding Partner della boutique fiscale indipendente Ciani Partners, ha assistito la pugliese Carelli Distribuzione – aggregato di aziende operanti da trent’anni nel settore della distribuzione al dettaglio di prodotti food con 200 milioni di fatturato aggregato – nella riorganizzazione societaria e conseguente configurazione della c.d. “verticale di gruppo”.

In dettaglio, l’operazione ha visto la costituzione di quattro holding personali nelle quali sono confluite le quote di partecipazione delle sette società operative, in futuro detenute indirettamente dagli attuali soci.

Questa riorganizzazione, oltre a favorire il passaggio generazionale, consentirà una governance maggiormente fluida e una migliore gestione della tesoreria, ossia di quella liquidità disponibile nelle holding, a servizio della seconda generazione ormai prossima al subentro.

Il nuovo Gruppo Carelli costituisce oggi un aggregato di sette società operanti attraverso due insegne, Negozio Ok e Primo Prezzo, per un totale di 850 dipendenti e 48 punti vendita serviti da una moderna piattaforma logistica.

I soci di Carelli Distribuzione, con il Dott. Stefano Incerto e la Dott.ssa Nicla Carelli, si sono avvalsi dello studio Ciani Partners, in persona del Partner Fabio Ciani, quale financial advisor dell’operazione.

Gli atti di costituzione sono stati redatti da QR Notai, in persona del Notaio Luciano Quaggia, mentre le attività peritali e di due diligence sono state svolte dal Prof. Maurizio Leonardo Lombardi.