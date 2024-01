Fabio Dell’Aversana nuovo of counsel di LS

Fabio Dell’Aversana

Continua la crescita della sede bolognese di LS LEXJUS SINACTA con l’ingresso, in qualità di of counsel, del prof. avv. Fabio Dell’Aversana (in foto), docente di Diritto delle arti e dello spettacolo presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli.

Il prof. Dell’Aversana, autore di molteplici pubblicazioni, è coordinatore del master di II livello in Scenografia e Costume per il Cinema organizzato dall’Accademia di Belle Arti di Napoli.

È presidente di SIEDAS – Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo e direttore scientifico della Rivista di diritto delle arti e dello spettacolo.

Ha di recente vinto, come coordinatore nazionale, un PRIN – Progetto di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale – Bando 2022 PNRR – del Ministero dell’Università e della Ricerca sul tema “The right to beauty between instances of protection and inclusiveness”.

Il prof. Dell’Aversana apporterà le sue conoscenze nel settore del diritto d’autore e della proprietà intellettuale integrandosi con il dipartimento corporate guidato dal partner avv. Gianluigi Serafini che amplierà così le sue attività anche ai settori dell’arte, dello spettacolo dal vivo e dell’industria musicale e cinematografica.