Facebook, il consenso dell'utente resta l'unica base giuridica ammessa di Alessio Previtera*

Il primo agosto, Meta Platforms ha manifestato la volontà di cambiare la propria base giuridica per il trattamento di alcuni dati pubblicitari, passando d al legittimo interesse al consenso, per gli utenti nell'UE, SEE e Svizzera. La decisione della CGUE del 4 luglio 2023, nella causa C-252/21 , ha influenzato direttamente la scelta di Meta.



Come noto, Facebook, facente parte del gruppo Meta, è un social network gratuito che si finanzia tramite pubblicità mirata. Durante la registrazione, gli...