Fallimento, spetta al dipendente l'insinuazione per le quote di Tfr non versate al Fondo di Francesco Machina Grifeo

La Sezione lavoro, sentenza n. 18477 depositata oggi, torna sulla questione della legittimazione attiva ai fini dell'insinuazione al passivo fallimentare già risolta a favore del lavoratore con la recentissima decisione del 7 giugno scorso n. 16116

Si rafforza l'orientamento della Cassazione per il quale in caso di fallimento del datore di lavoro, l'insinuazione al passivo per le quote di Tfr non versate al fondo di previdenza complementare spetta al lavoratore. In questo caso, il mandato al versamento deve considerarsi sciolto, e dunque la titolarità del credito – ancora di natura retributiva e non previdenziale, non essendo stato versato nulla – torna in capo al dipendente. La Sezione lavoro, sentenza n. 18477 depositata oggi, torna sulla...