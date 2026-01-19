Falsa fatturazione, la Cassazione punta i fari sulle “anomalie” dei contratti preliminari
Con la pronuncia in commento (decisione 39548/2025), la Cassazione coglie l’occasione per evidenziare gli aspetti incompatibili con una lineare operazione negoziale
Appare di interesse fare un breve commento a questa decisione della Corte di Cassazione (decisione 39548/2025) che si occupa proprio di questo aspetto in quanto fornisce alcune indicazioni pratiche per raggiungere una conclusione in merito alla falsità del documento emesso (ovvero alla falsità della fattura che viene emessa quando viene firmato il contratto preliminare).
Il caso si concentra non tanto sull’utilizzo di una fattura da portare a costo (quindi un documento che viene portato al conto economico...