Famiglia: diritto dei nonni a mantenere rapporti con i nipoti minorenni se tutela la loro crescita

Sottolinea la Corte d’Appello di Firenze (sezione IV, sentenza 24 novembre 2025 n. 2070) come il legame tra nonni e nipoti, altamente significativo per quanto concerne l’educazione, la crescita e il sostegno del minore, possa essere tutelato come “vita familiare” ex articolo 8 Cedu, anche a prescindere dall’eventualità della separazione tra i genitori, e trovi riconoscimento anche nell’articolo 317 bis del codice civile, che attribuisce ai nonni il diritto di mantenere rapporti significativi con ...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi