Famiglia: diritto dei nonni a mantenere rapporti con i nipoti minorenni se tutela la loro crescita
Il codice civile attribuisce ai nonni il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni e la possibilità per loro di ricorrere all’autorità giudiziaria qualora tale l’esercizio di tale diritto venga loro impedito
Sottolinea la Corte d’Appello di Firenze (sezione IV, sentenza 24 novembre 2025 n. 2070) come il legame tra nonni e nipoti, altamente significativo per quanto concerne l’educazione, la crescita e il sostegno del minore, possa essere tutelato come “vita familiare” ex articolo 8 Cedu, anche a prescindere dall’eventualità della separazione tra i genitori, e trovi riconoscimento anche nell’articolo 317 bis del codice civile, che attribuisce ai nonni il diritto di mantenere rapporti significativi con ...