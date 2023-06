Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito di Valeria Cianciolo

La selezione delle pronunce di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022/ 2023

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022/ 2023. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1.Addebito e onere della prova

2.Danno da perdita del rapporto parentale per il coniuge con diversa residenza anagrafica

3.Nullità del testamento per mancanza di autografia

4.Affidamento esclusivo alla madre per violenze alla moglie e disinteresse verso i figli

5. Impresa familiare, ...