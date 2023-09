Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito di Valeria Cianciolo

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2023. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1. Azione revocatoria ordinaria, fondo patrimoniale e trascrizione della domanda

2. Convivenza, restituzione di somme e doveri di natura morale e sociale

3. Provvedimenti a tutela del minore ex art. 403 cod. civ.

4. Opposizione a riconoscimento dei figli naturali

5. Finalità perequativa dell...