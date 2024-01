Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2023 e 2024. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1. Adozione del maggiorenne e cognome

2. Illegittimità del diniego opposto dall’Ufficiale dello Stato civile al riconoscimento della madre intenzionale

3. Assenza di permesso di soggiorno e patto di convivenza

4. Cessazione...