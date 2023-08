Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito di Valeria Cianciolo









Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2023. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1. abusi familiari o condotte di violenza domestica nella Riforma Cartabia;

2. assegnazione della casa familiare;

3. requisito anagrafico minimo per il conseguimento dell'assegno sociale;

4. nullità del testamento olografo per ...