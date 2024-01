Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1. Trust. Nomina di un curatore speciale per la beneficiaria figlia minorenne del disponente;

2. La diversità tra assegno di separazione ed assegno di divorzio;

3. Disparità reddituale fra i coniugi ed età della richiedente quali parametri ...