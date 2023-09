Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito di Valeria Cianciolo

La selezione delle pronunce di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2023

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2023. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1.Querela di falso di testamento olografo

2.Affido super-esclusivo dei figli alla madre e autorizzazione al suo trasferimento

3.Presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile e del mantenimento dei figli maggiorenni

4.Dichiarazione giudiziale di paternità e regolamentazione delle...