Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito
La selezione delle pronunce di merito 2025 in materia di diritto di famiglia e delle successioni
Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2025. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:
1. Risarcimento dei danni endo-familiari e onere della prova
2. Convivenza e restituzione di somme di denaro versate a mutuo
3. Convivenza e restituzione di somme di denaro versate a ...