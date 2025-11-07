Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito
La selezione delle pronunce di merito 2025 in materia di diritto di famiglia e delle successioni
Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2025. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:
1. Natura dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge e compensazione
2. Bigenitorialità, interesse del minore e alternanza nella casa familiare
3. Annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore e accuse generiche sulla ...