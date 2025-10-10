Civile

Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

La selezione delle pronunce di merito 2025 in materia di diritto di famiglia e delle successioni

di Valeria Cianciolo

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2025. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1. Utilizzo degli screen shot contenuti nel cellulare

2. Invalidità del testamento e onere probatorio

3. Sequestro conservativo ex articolo 671 del cpc

4. Indicazione della lesione della quota di riserva

5. Affidamento condiviso...

Gli ultimi contenuti di Civile