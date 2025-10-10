Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito
La selezione delle pronunce di merito 2025 in materia di diritto di famiglia e delle successioni
Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2025. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:
1. Utilizzo degli screen shot contenuti nel cellulare
2. Invalidità del testamento e onere probatorio
3. Sequestro conservativo ex articolo 671 del cpc
4. Indicazione della lesione della quota di riserva
5. Affidamento condiviso...