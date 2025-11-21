Famiglia

Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

La selezione delle pronunce di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2025

di Valeria Cianciolo

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2025. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1. Prescrizione quinquennale per i ratei di mantenimento

2. Accordi patrimoniali e giudizio di simulazione

3. Detenzione “sine titulo” dell’immobile ed irrilevanza delle condizioni economiche del detentore abusivo

4. Trasferimento di partecipazioni sociali...

