Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito
La selezione delle pronunce di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2025
Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2025. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:
1. Prescrizione quinquennale per i ratei di mantenimento
2. Accordi patrimoniali e giudizio di simulazione
3. Detenzione “sine titulo” dell’immobile ed irrilevanza delle condizioni economiche del detentore abusivo
4. Trasferimento di partecipazioni sociali...