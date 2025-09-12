Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito
La selezione delle pronunce di merito 2025 in materia di diritto di famiglia e delle successioni
Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2025. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:
1. Acquisto della cittadinanza straniera da parte dell’ascendente e preclusione della trasmissione iure sanguinis nei confronti del figlio
2. Conformità urbanistica e catastale per lo scioglimento della comunione ereditaria
3. Assegno divorzile in...