Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito
La selezione delle pronunce di merito 2025 in materia di diritto di famiglia e delle successioni
Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2025. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:
1. Restituzione delle somme versate dal padre a titolo di mantenimento per il figlio
2. Modifica della residenza del minore
3. Addebito della separazione e decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre per la condotta violenta della madre...