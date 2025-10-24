Civile

Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

La selezione delle pronunce di merito 2025 in materia di diritto di famiglia e delle successioni

di Valeria Cianciolo

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2025. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1. Carattere continuativo dei comportamenti violenti e vessatori

2. Contribuzione per i bisogni della famiglia durante il matrimonio e restituzione

3. Maltrattamenti e prova della condotta di oppressione e prevaricazione

4. Presupposto...

