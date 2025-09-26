Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito
La selezione delle pronunce di merito 2025 in materia di diritto di famiglia e delle successioni
Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2025. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:
1. Diniego di cittadinanza e commissione di reato
2. Irrilevanza del dissenso della madre biologica nell’adozione in casi particolari
3. Illecito endo-familiare e liquidazione del danno non patrimoniale
4. Raggiunta prova della violenza...