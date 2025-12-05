Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito
La selezione delle pronunce di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2025
Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2025. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:
1. Addebito della separazione e violazione dell’obbligo di fedeltà
2. Onere della prova in materia di indebito assistenziale, ripetibilità delle somme e azione di recupero
3. Esclusione della compensazione e obbligo di pagamento secondo le modalità...