Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito
La selezione delle pronunce di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2025
Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2025. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:
1. Violazione reiterata del divieto di avvicinamento e condanna per inosservanza di misura cautelare a tutela di vittime di violenza domestica
2. Condanna per atti persecutori e lesioni personali aggravate
3. Induzione, favoreggiamento e sfruttamento...