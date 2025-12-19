Famiglia

Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

La selezione delle pronunce di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2025

di Valeria Cianciolo

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2025. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1. Violazione reiterata del divieto di avvicinamento e condanna per inosservanza di misura cautelare a tutela di vittime di violenza domestica

2. Condanna per atti persecutori e lesioni personali aggravate

3. Induzione, favoreggiamento e sfruttamento...

Gli ultimi contenuti di Famiglia