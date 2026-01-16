Civile

Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

La selezione delle pronunce di merito 2025 in materia di diritto di famiglia e delle successioni

di Valeria Cianciolo

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2025. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1. Mantenimento dei figli minori, decorrenza dall’effettiva cessazione della coabitazione e illegittimità della riduzione unilaterale

2. Validità del testamento olografo, CTU decisiva e assenza lesione legittima

3. Conferma della condanna sulla base...

Gli ultimi contenuti di Civile